Tatil mağdurlarının parası iade edilecek

Hollanda da dahil bir çok vatandaşın mağdur edildiği Tatilfırsatı.de sahibi yaptığı açıklamada alınan ücretlerin iade edileceğini duyurdu.

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Hollanda’da özellikle Gelderland bölgesinde bir çok vatandaşın dolandırıldığı ile ilgili paylaşılan bilgiler ve konunun haber portallarına yansımasının ardından Tatilfırsatı.de sahibi facebook üzerinden yaptığı duyuruda mağdur olan vatandaşların parasını iade edeceklerini bildirdi.

Binlerce vatandaşın mağdur olduğu bu olayda firma sahibi Mahmut Yılmaz paylaştığı mesajda, firmanın maddi sıkıntılar yaşadığını ve bu nedenle müşterilerin kendilerine ulaşamadığını belirtti. Maddi sorunların yavaş yavaş atlatıldığına değinen Yılmaz, kısa süre içerisinde mağdur olan vatandaşların paralarını iade edecekleri bilgisini paylaştı.

Mahmut Yılmaz’ın facebook sayfasında paylaştığı mesaj:

SONHABER.EU