TDV’den Emrah Özgül vekaletle kurban hakkında bilgi verdi

Türkiye Diyanet Vakfı Kuzey Avrupa Kurban Proje Yöneticisi Emrah Özgül, vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi. Özgül aynı zamanda gurbetçi vatandaşların bu konuda nasıl bir yol izleyebileceklerini de anlattı.

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Sonhaber:Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonunu kaç senedir gerçekleştiriyor?

Emrah Özgül: Kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği ile “dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet” şiarıyla Vekâletle Kurban Kesim Programı gerçekleştirmiştir. İlk 2634 hisse kesilerek başlanan vekaletle kurban programı, 42 yıllık tecrübeyle bugün dünya çapında büyük bir organizasyon haline gelmiştir.

2016 yılında TDV’ye emanet edilen 239 bin 414 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 235 merkezde, yurt dışında 130 ülkenin 530 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

SH: Vakfın 2017 yılı vekaletle kurban programının hedefi nedir?

EÖ:Türkiye Diyanet Vakfı, 2017 Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında, yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesimi yapacak.

SH: Kurban kesimi yapılacak bölgeleri nasıl belirliyorsunuz?

EÖ:Ülkenin ekonomik ve sosyal durumuna, nüfus ve demografi yapısına bakıyoruz. Afet, kıtlık, iç savaş gibi olumsuz şartları olan yerler önceliğimiz oluyor tabi. Ülkede kurban hisse fiyatları da bizim için önemli. Ülkede güçlü bir yerel partner bulmamız işimizi kolaylaştırıyor daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabiliyoruz. Hangi ülkeye ne kadar kurban bağışlanacağı tahmin edilemediğinden ve belli ülkelerin öne çıkıp belli ülkeler kurban yardımından mahrum kalabileceğinden dolayı bağışçılarımıza ülke tercihi yaptırmıyoruz.

SH: TDV’nin bu yılki kurban fiyatı nedir, bu fiyat neye göre belirlendi?

EÖ:TDV, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt dışı 150 Euro olarak belirledi. Bu fiyatlar belirlenirken; illerde, ilçelerde ve ülkelerde kurban piyasasını araştırıyoruz, aynı ülkedeki farklı partnerlerden teklif alıyoruz. Teklifleri değerlendirirken, bir önceki yıl fiyat dikkate alıyor ve piyasa şartları inceliyoruz.



SH: Kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı’na vermek isteyenler nasıl bir yol izlemeli?

EÖ:Gurbetçi Vatandaşlarımız, http://www.diyanet.nl/ adresinden İdeal üzerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca 070-3624481 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir.