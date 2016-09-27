Tekzip ; Bahadır Kahyaoğlu’nun Tatilfırsatı.de ile ilgilisi bulunmamakta

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Tatilfırsatı.de tarafından mağdur edildiği haberlerinde firma sahibi olarak adı geçen Bahadır Kahyaoğlu konu ie ilgili yaptığı açıklamada söz konusu firma ile ilgili bir bağlantısı olmadığını bildirdi.

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Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden dolandırıldıklarını belirten vatandaşların vermiş olduğu bilgiler ve HaberArnhem’de yayımlanan haberde Tatilfırsatı.de sahibi olarak adı geçen Bahadır Kahyaoğlu’nun firma ile ilgisi olmadığı anlaşıldı.

Kısa sürede haber portalları ve sosyal medyada hızla yayılan bilgilerde ilgisi olmadığı halde Bahadır Kahyaoğlu’nun adının geçmesi, iki farklı firmanın birbiriyle karıştırılmasından meydana geldiği aktarıldı. Kahyaoğlu’nun sahibi olduğu firmanın Tatilara.de olduğu açıklanırken, Tatilfırsatı.de firmasından Mahmut Yılmaz’ın sorumlu olduğu bilgisi verildi.

Bahadır Kahyaoğlu Aralık 2016 yılında Tatilfırsatı.de portalını Mahmut Yılmaz’a devrettiğini bildirerek, bizlerle ticaret odası bilgilerini paylaştı. Yaşanan karmaşıklığa son vermek için Kahyaoğlu’nun dolandırıcılık olayı ile bir bağlantısı olmadığı konusuyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına, yanlış bilgilerin yayılmasına izin verilmemesi için bu tekzip metnini yayımlıyoruz.

Yaşanan karmaşıklık ve haksız suçlamalardan dolayı vatandaşlarımızın ve sayın Kahyaoğlu ve ailesinin anlayışına sığınıyoruz.



Kahyaoğlu BAKA GmbH tarafından gönderilen bilgiler şöyle:

BAKA GMBH (tatilara.de ) Sirketinin Yatkilisi Sn.Bahadir Kahyaoglu dur!

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Veröffentlichung

Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 75849

Bekannt gemacht am: 27.09.2016 20:17 Uhr

In ().

gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr.

Veränderungen

27.09.2016

HRB 75849: BAKA GmbH, Düsseldorf, Bruchstraße 98, 40235 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Kahyaoglu, Sibel, Düsseldorf, *07.03.1980. Bestellt als Geschäftsführer: Kahyaoglu, Bahadir, Düsseldorf, *31.07.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kahyaoglu, Bahadir, Düsseldorf, *31.07.1971.

**** BURADAN DA ANLASILACAGI GIBI tatilfirsati.de (Germanyfly GmbH) Sirketi ve Portali ile Firmamizin ve Yetkilimizin hicbir ilgisi ve alaksi yoktur!! Firmamiz halen faale ve dürüstlük ilkelerine ve tüm Ticari kanunlara uyarak calismalarina Almanya Düsseldorf sehrinde devam etmektedir

GERMANYFLY GmbH ve ROYAL TOURISTIC GmbH (tatilfirsati.de) Yetkilileri TEK Ortak ve Sirket Müdürü Sn. Mahmut Yilmaz dir. Sayfasinda da zaten aciklama yaparak bunu Kamuoyuna duyurmustur.

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Veröffentlichung

Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 77053

Bekannt gemacht am: 13.12.2016 20:02 Uhr

In ().

gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr.

Veränderungen

13.12.2016

HRB 77053: Germanyfly GmbH, Düsseldorf, Klosterstraße 34, 40211 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Kahyaoglu, Bahadir, Düsseldorf, *31.07.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Yilmaz, Mahmut, Düsseldorf, *29.03.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

**** BURADAN DA ANLASILACAGI GIBI tatilfirsati.de Germanyfly GmbH `nin 13.12.2016 tarihinden bugüne yani bahse konu tarihi de dahil olmak üzere ilgili konu ve yayinla alakali sorumlu Kisi TEK Mahmut Yilmaz dir. Sn. Bahadir Kahyaoglu bu sirketi 13.12.2016 tarihinde tüm Yetki ve haklari ile kanuni olarak Sayin Mahmut Yilmaz isimli sahisa devretmistir. Bu devri itibari ile de Sn.Kahyaoglu ilgili Sirketin hicbir Yetkisi olmadigi gibi herhangi bir ortakligiu ve baglantisi da bulunmamaktadir.

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