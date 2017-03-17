Telekom şirketlerine ‘ müşterileri mağdur ediyorsunuz ‘ uyarısı

Hollanda Tüketici ve Piyasa Denetleme Kurumu ACM, T-Mobile ve Vodafone gibi telekom şirketlerini müşterilerden fazla ücret talep ettikleri gerekçesiyle uyardı.

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ACM’nin yaptığı uyarıda şirketlerin faturalarını vaktinde ödemeyen kişilerin faturalı hat sözleşmesini sonlandırmasına karşılık müşterilerden haksız kazanç elde edildiğini ortaya çıkardı.

Telekom şirketlerinin faturalı hat sözleşmesini iptal ettiğinde geriye kalan aylık fatura masraflarını hesaplayıp üzerine ekstra masraf ücretlerini ekleyerek haciz bürolarına talimat veriyor. Müşteriden tahsil etmeye çalışılan miktarın ise çok fazla olduğu belirtiliyor.. ACM’nin uyarısına göre şirketler müşterilere olduğundan fazla fatura kesiyor ve bu durumda bazı kişilerin neredeyse yüzde 100 zarar ettiği aktarılıyor.

Hollanda’da 10 büyük telekom şirketi olarak bilinen Ben, hollandsnieuwe, Simpel, Simyo, Tele2, T-Mobile, Vodafone ve Youfone tahsil yöntemlerini değiştirdiklerini bildirdi. KPN yıl sonunda Telfort ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde değişiklik yapacağını duyurdu.

ACM Genel Müdürü Bernadette van Buchem yaptığı açıklamada, ” Bundan böyle faturasını ödemeyi geciktirdiği için faturalı hat sözleşmesi iptal edilen müşterilerden ne şirketler ne de haciz büroları yüksek miktarlarda ödeme talebinde bulunamayacak ” dedi.

SONHABER.EU