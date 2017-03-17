Tepkilerin ardından Türkiye anketi kaldırıldı

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Almanya ile Türkiye arasındaki iliskilerin gerilmesi sonrası siyasetçiler Türkiye’yi karalama kampanyası baslattı. Bu kervana Alman medyasından sonra sirketler de katıldı. Deutsche Telekom, T-Online adlı internet sitesi üzerinden tartısmalı bir ankete imza attı. Ankette, “Halâ Türkiye’de tatil yapmak istiyor musunuz?” diye soruldu ve “100 binden fazla T-online.de kullanıcısı ‘Hayır’ diyor” ifadesi yer aldı.

BOYKOT KARARI ALDILAR

Katılanların yüzde 91’inin ‘hayır’ cevabı verdigi anket havalimanlarında, tren ve metro istasyonlarındaki elektronik bilgilendirme ve reklam panolarına yansıtıldı. Söz konusu anketi gören Almanyalı Türkler duruma tepki verdi. Sosyal medya üzerinden de paylasılan anket “algı yaratmakla” suçlandı. Milyonlarca Türk müsterisi bulunan sirket müsterileri tarafından boykot edilmeye basladı. Aboneliklerin iptal edilmeye baslandıgı ögrenildi.

EUROWINGS KIVIRDI

Cumartesi günü Stuttgart-Ankara seferini yapacak olan Eurowings’in 4U2904 sefer sayılı uçusu iptal edildi. Yolculara, “Türkiye güvenli olmadıgı için pilot uçusu iptal etti” dendi. Aksam 18.00’den sonra baska uçus olmaması üzerine çaresiz kalan yolcular duruma öfkelenince, sosyal medya üzerinden durumu paylastı. Bu paylasımın ardından Eurowings’e karsı boykot çagrısında bulunuldu. O ana kadar açıklama yapmayan sirketin sözcüsü Katharina Muschalla, “Bir ekip üyesi hastalandı. Yerine kısa sürede birini bulmak mümkün degildi. Bu nedenle uçus iptal oldu” açıklamasında bulundu.

Sabah.de