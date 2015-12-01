‘Terör örgütüne destek verenler sığınmacı olamaz’

Avrupa Adalet Divanı, terör örgütüne destek verenlerin sığınma başvurularının reddedilebileceğine hükmetti.
Avrupa Adalet Divanı, terör faaliyetlerini desteklemenin sığınma başvurusunun reddi için yeterli sebep olduğunu belirtti.
Lüksemburg’ta bulunan AB’nin yargı organı Avrupa Adalet Divanı, terör örgütüne yardım etmek suçundan Belçika’da 6 yıl ceza alan Fas vatandaşı Mostafa Lounani’nin sığınma başvurusuna ilişkin kararını verdi.
Mahkeme, Fas İslami Savaşçı Grubunun Belçika’daki hücrelerinde yer aldığı belirtilen Lounani’nin sığınma başvurusunun reddedilebileceğine hükmetti. Kararın, sadece terör eylemi gerçekleştirenleri değil, aynı zamanda yeni üyeler bulanları, saldırı planı yapan kişileri veya saldırılarda kullanılacak ekipmanları taşıyanları da kapsadığı kaydedildi.
Süreç
Lounani, 2006 yılında Belçika’da tutuklanmış ve pasaport sahteciliği ve Irak’a savaşmaya gitmek isteyenlere sağladığı yardım nedeniyle 6 yıl hapis cezası almıştı. 2010 yılında Belçika’ya sığınma başvurusunda bulunan Lounani, ülkesi Fas’a döndüğünde “radikal İslamcı” olduğu gerekçesiyle zulme maruz kalacağını iddia etmişti.
KAYNAK AA
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