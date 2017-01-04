Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Terör saldırıları Almanya’da Müslümanları zora sokuyor

ZMD Başkanı Mazyek, “Terör saldırılarının etkileri Alman Müslümanlar için günlük hayatta hissediliyor. Başörtülü kadınlara tükürülüyor, hakaret ediliyor, eziyet ediliyor.” dedi.

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Terör saldırıları Almanya’da Müslümanları zora sokuyor

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, terör saldırılarından sonra Almanya’daki başörtülü kadınlara hakaret edildiğini söyledi.

Mazyek, “Die Welt” gazetesine verdiği röportajda, terör saldırılarının ardından Müslümanlara yönelik “düşmanca tavırların” arttığını, toplumda söylemlerin sertleştiğini belirtti.

“Terör saldırılarının etkileri Alman Müslümanlar için günlük hayatta hissediliyor. Başörtülü kadınlara tükürülüyor, hakaret ediliyor, eziyet ediliyor.” ifadelerini kullanan Mazyek, bu durumda toplumun birlikte durması gerektiğini kaydetti. Mazyek, Müslümanların önlem almaları gerektiğini ancak bu konuda yeterli araçlara sahip olmadıklarını ifade etti.

Mazyek, Almanya’da yılbaşı gecesinin polisin aldığı önlemler sonucunda barışçıl bir şekilde geçtiğini, bundan memnuniyet duyduklarını anlattı.

“Tüm Kuzey Afrikalılar suçlu olarak damgalanamaz”

Polisin, Kuzey Afrikalılar anlamına gelen “Nordafrikaner” kelimesinden türetilen “Nafri” sözcüğünü kullanılması konusundaki tartışmalara da değinen Mazyek, şunları kaydetti:

“Bu sözcük Kuzey Afrikalıları ve suçluluğu bağdaştırıyor. Doğrudan bu bağlamda kullanılması ırkçılık yapıldığı koşulunu yerine getiriyor. Köln polisinin buna mesafe koyması önemli. Neyin ne olduğunu söylemek lazım, ancak tüm Kuzey Afrikalılar suçlu olarak damgalanamaz.”

Köln polisinin resmi Twitter hesabında Kuzey Afrikalılar için “Nafri” sözcüğü kullanılmış, gelen tepkiler üzerine Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies bu ifadeden ötürü özür dilemişti.

KAYNAK AA

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