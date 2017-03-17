Terör şüphelisine bilgi sızdıran polis gözaltına alındı

Belçika’nın Brussel kentinde yapılan araştırmaların detayını terör şüphelilerine sızdıran bir polis memuru gözaltına alındı.

A+A-

Het Laatste Nieuws tarafından yayımlanan habere göre, polis memurunun terör şüphelilerine incelemeyle ilgili Whatsapp üzerinden bilgi aktardığı tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Polis memuru E.S.’in haftalarca takibe alındığı ve yapılan araştırmalar sonucunda suçunun sabitlendiği belirtildi. Görevi nedeniyle yapılacak operasyon/baskınlardan bilgisi olan polis memurunun yürütülen terör operasyonu ile ilgili şüphelilere bilgi vermesi, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından geçtiğimiz Pazartesi günü gözaltına alındığı belirtildi.

Sint-Gillis cezaevine konulan E.S.’nin önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılacağı bildiriliyor.

SONHABER.EU