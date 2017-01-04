Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Teröristler Hollanda’yı harekete geçirdi

Son yıllarda yaşanan terör olaylarında teröristlerin özellikle ülkeler arasında kolaylıkla seyahat edebilmesinden dolayı zan altında kalan Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkeler harekete geçti.

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Teröristler Hollanda’yı harekete geçirdi

Volkskrant’ın haberine göre Adalet ve Güvenlik Bakanlığı basın sözcüsü Hollanda hükümeti Belçika, Almanya ve Fransa ile temaslara başladı. Almanya’da gerçekleşen terör saldırısı zanlısı olduğu iddia edilen kişinin Hollanda ve Fransa üzerinden İtalya’ya kaçmasıyla başlayan tartışmalarda uluslararası yolculuklarda bilet alırken kimlik sorulması gerektiği savunuldu.

Kimliksiz bilet satılmaması için çalışma başlatan Hollanda bu uygulamanın AB genelinde geçerli olması için konseyde görüşüleceğini belirtti.

SONHABER.EU

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