Teröristler, terör saldırısını protesto etti

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarını da açan terör sempatizanları, İngilizlere cici çocuk olarak gözükmeye çalıştı.

Ülkede düzenlenen son anma programında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Terör kurbanlarının anıldığı programda, Türkiye’de ve Suriye’de kanlı saldırılara imza atan terör örgütü PKK’nın paçavraları açıldı.

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