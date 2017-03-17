Teröristler, terör saldırısını protesto etti

Manchester’da düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin anıldığı törende, terör örgütü PKK’nın paçavralarını açtılar.
Manchester Arena’da düzenlenen kanlı saldırıda hayatını kaybedenler unutulmadı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda; kurbanlar çiçeklerle, balonlarla anılıyor.
İNGİLTERE’DE PKK PROPAGANDASI
Ülkede düzenlenen son anma programında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Terör kurbanlarının anıldığı programda, Türkiye’de ve Suriye’de kanlı saldırılara imza atan terör örgütü PKK’nın paçavraları açıldı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarını da açan terör sempatizanları, İngilizlere cici çocuk olarak gözükmeye çalıştı.
Haber7
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