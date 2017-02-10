Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Terörün Avrupa adresi Fransa

Fransa’nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde bir eve baskın düzenleyen terörle mücadele timleri, terör saldırısı hazırlığında olan 4 kişiyi yakaladı.

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Terörün Avrupa adresi Fransa

Fransız basınının güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilere göre, sabah saatlerinde terörle mücadele timleri, Montpellier şehrinde bulunan bir apartman dairesine baskın düzenledi.

Uzun süredir takip edilen bir kişinin yakalanması amacıyla düzenlenen baskında biri 16 yaşında bir genç kız olmak üzere, 4 kişinin yakalandığı belirtildi. Genç kızın bir süredir sosyal medya üzerinden takibe alındığı ve Suriye’ye gitmek üzere olduğu bildirildi.

Evde yapılan aramada, terör saldırısında kullanılabilecek patlayıcılar ve bu maddeleri ürettikleri bir laboratuvarın bulunduğu ifade edildi.

Evde ele geçirilen kimyevi maddelerin intihar saldırısı hazırlığı şüphesi doğurduğuna değinen güvenlik kaynakları, 4 kişinin “saldırı hazırlığı içerisinde olan kişiler” kapsamına alındığını belirtti.

AA

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