THY 220 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları, 30-31 Aralık’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

A+A-

Türk Hava Yolları’nın (THY), resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) nedeniyle bugün ve yarın planlanan 220 tarifeli sefer yapılamayacak.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu “www.thy.com” internet adresinden veya “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

KAYNAK AA