Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

THY Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor

THY, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor. İlk uçuş 29 Ekim’de Frankfurt’a yapılacak.

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THY Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da yurt dışına ilk uçuş 29 Ekim’de yapılacak.

Ankara Ticaret Odası’nın aylık olağan meclis toplantısına katılan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bu kış Ankara’dan 29 Ekim’de Frankfurt’a haftada 3 frekans, 30 Ekim’de Berlin’e ve 31 Ekim tarihinde de Viyana’ya haftada iki frekans direkt sefer başlatılacağını ifade etti.

Aycı, önümüzdeki süreçte Ankara’yı yurt dışına taşıyacak direkt sefer planlamalarına Düsseldorf ile Amsterdam noktalarının da ekleneceğini ve çalışmaların bu şehirlerle sınırlı kalmayacağını belirtti.

AA

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