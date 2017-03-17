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Avrupa'nın Güçlü Medyası

THY’de kendi bagajını kendin ver sistemi devrede

Türk Hava Yolları, yolcuların biniş bankosunda fazla beklemeden kendi işlemini kısa sürede yapabilmesi için İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 8 bagaj teslim kiosku kurdu.

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THY’de kendi bagajını kendin ver sistemi devrede

Türk Hava Yolları, yolcuların biniş bankosunda fazla beklemeden kendi işlemini kısa sürede yapabilmesi için İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 8 bagaj teslim kiosku kurdu. Böylece sistemin yaygınlaşması ile beraber biniş bankolarında kuyrukların azalması beklenirken, yolcular da havalimanında fazla zaman harcamayacak.

Türk Hava Yolları(THY) yolcuların biniş işlemlerini kendilerinin yapabilmelerine imkan tanıyan kırmızı renkli self check-in kiosklarının sayısını artırırken, internetten online check-in yapan veya self check-in kiosk’u kullanan yolcuların hayatını oldukça kolaylaştıracak bir adım daha attı.

Habertürk’ün haberine göre Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde THY’nin ekonomi sınıfı yolcuların işlem yaptığı biniş bankolarının önüne beyaz renkte 8 self bagaj teslim kiosku kuruldu. Yolcular biniş kartlarını bagaj teslim kioskunda okutarak bagajlarını banda kendileri bırakabiliyor. Yolcular akıllı telefonlarına gelen barkodu da okutarak bagajlarını verebiliyor.

KİLO KURALINA TAKILMAZSA BANDA KENDİNİZ BIRAKIYORSUNUZ

Biniş kartının barkodun okuduğu kiosk yolcunun valizinin kilo kurallarına takılmaması halinde bagaj etiketini veriyor. Yolcu da bu bagaj etiketini valizine takarak bagaj bandına bırakıyor.

Yolcuların kendi bagaj işlemlerini yapması, hem biniş bankolarında kuyruğu azaltacak ,hem de personelin iş yükünü hafifletecek. Böylece yolcular terminalde fazla zaman kaybetmeden uçağa binebilecek.

Şimdilik dış hat yolcularına verilen sistem ilerleyen dönemde iç hat yolcularına da verilmesi bekleniyor. Yolculara self bagaj teslim hizmetlerinde TGS yer hizmeti görevlileri de yardımcı oluyor.

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