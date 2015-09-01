THY’den 30 kilo yük hakkına devam kararı

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Konuyla ilgili basın açıklaması yayımlayan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Avrupa’da yaşayan vatandaşların şikayetlerini dikkate alan THY yetkililerine teşekkür etti.

Türk Hava Yolları’nın dış hat uçuşlarında bagaj hakkını “tek parçada 23 kilo” olarak değiştirmesi Avrupa ülkelerindeki vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Gelişme karşısında girişimlerde bulunan İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Vatandaşların haklı tepkisine kulak veren THY aldığı son kararla; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Danimarka’dan yapılan uçuşlara istisna getirmiştir. Böylece bu ülkelerden gelen yolcular için serbest bagaj ve 30 kg yük hakkı uygulaması devam edecektir. Yeni karar için Türk Hava Yolları yönetimi ve genel müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.

Yeneroğlu’nun basın açıklaması şöyle:

“Türk Hava Yolları, 1 Temmuz’dan itibaren dış hat uçuşlarında, ekonomi sınıfı bagaj hakkını çok parça ve 30 kilogramdan, tek parça 23 kilograma düşürme kararı almıştı. Düzenleme, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın haklı tepkisiyle karşılaşmıştı. Yıl boyunca iki ülke arasında gidip gelen diasporamız için uygulanabilir olmaktan çok uzak olan bu düzenlemenin, mağduriyete neden olacağı açıktı.

Hava taşımacılığında milli gururumuz olan THY de bu kapsamda vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlere kulak verdi. THY aldığı son kararla, diasporamızın yoğun olarak yaşadığı; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Danimarka’dan gelen veya giden yolcular için eski uygulamanın geçerli olacağını açıkladı. Yani bu ülke yolcularına tanınan bagaj hakkı; 30 kg ve çok parça olmaya devam edecektir. Ayrıca bu listeye Avusturya’nın da dâhil edilmesi bu ülkede yaşayan 270 bin Türkü sevindirecektir.

THY yönetimi ve genel müdürlüğünün Avusturya’yı da dikkate alacağını ümit ediyor ve bu ülkelerdeki vatandaşlarımız için gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum.”

SONHABER.EU