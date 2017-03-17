THY’nin Avrupa’nın çeşitli kentlerine Ankara uçuşları başladı

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Türk Hava Yolları (THY), Ankara-Paris uçuşlarına başladı.

TAV Esenboğa Havalimanı’nda, Ankara-Paris direkt uçuşunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, törende yaptığı konuşmada, Ankara’dan direkt uçuşların hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Direkt uçuşlara başlamaktan daha önemlisi, sürdürebilmek, katkı sunabilmek.” dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de coğrafyasında yükselen değer olan 80 milyonluk Türkiye’nin başkentinin, uluslararası bağlantılarda eksiğinin bulunduğunu söyledi.

Bunun giderilmesi için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Özdebir, başkentten direkt uçuşların Ankara’nın erişebilirliğini artacağını vurguladı.

Ankara’nın ticari ve sosyal hayatının gelişmesi açısından yurt dışına direkt uçuşların son derece önemli olduğunun altını çizen Özdebir, aynı zamanda önemli bir teknoloji şehri olan kentin büyümesinin devam edeceğini dile getirdi.

Özdebir, Ankara’da 1,5 milyon kayıtlı istihdamın yaklaşık 300 bininin kamu kurumlarında çalıştığını belirterek, “Ankara iş dünyasının önemli bir “hub”ı olmuş vaziyette. Bu “hub”ın, dünyanın başka hublarıyla birleşmesine bugün şahit oluyoruz. Bu seferlere yeni destinasyonların ekleneceğine inanıyorum. Ankaralılara burada görev düşüyor. Ankaralılar, seyahat planlarını yaparken buradan uçmaya önem vermeleri lazım ki bu hatlar artarak devam etsin. Ankaralıları, Ankara’ya sahip çıkmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

“Bugün Berlin, Frankfurt, Viyana ve Paris’e direkt uçuşlar başladı”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Ankara’dan direkt yurt dışına uçuşlara ihtiyaç olduğunu belirterek, bunu 11 aydır her gittikleri yerde dillendirdiklerini ve yetkililere konuyu ilettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya sahip çıktığını anlatan Baran, daha sonra THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ile temasa geçtiklerini ve yapılan toplantıların ardından bugün Berlin, Frankfurt, Viyana ve Paris’e direkt uçuşların başladığını kaydetti.

Aycı’ya, ATO Meclisi toplantısına konuk olduğunda uçuşlara sahip çıkacaklarını ve başka destinasyonlar istediklerini ilettiklerini vurgulayan Baran, “Ankara’nın 80 milyonluk ülkenin başkenti olduğunu, başkente yaraşır bir uçuş trafiğinin olması gerektiğini, havalimanımızın buna müsait olduğunu ilettik. Kendisi de peyder pey yeni hatları, destinasyonları açacaklarına dair söz verdiler.” değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara’dan yurt dışına uçuşların kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, “Çünkü 3 saatte gidebileceğimiz bir yere 10 saatlik zaman harcıyoruz. Ankaralı sanayicinin, tüccarın, bürokratın zamanı çok kıymetli. Bu anlamda bugün bizim için çok önemli. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

“Ankara-Paris seferleri haftada karşılıklı iki kez olacak”

TAV Esenboğa Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Nuray Demirer de Ankara’dan direkt uçuşların artmasını isteyerek, Türkiye’nin başkentinin, dünyanın bütün başkentleriyle bağlanması için hedeflerinin bulunduğunu, Esenboğa Havalimanı’nın da buna müsait olduğunu söyledi.

Ankara-Paris uçuşlarının salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün karşılıklı gerçekleşeceğini belirten Demirer, “Esenboğa Havalimanı’ndan, yurt içinde 36 ve yurt dışında 18 ülkede 33 destinasyona direkt uçuşlarla bağlanıyoruz. Esenboğa Havalimanı, 2017 yılının 9 ayında bir önceki yıla göre yolcu sayısını yüzde 36 artırdı, 2016’da 13 milyon 200 bin yolcuya, 95 bin 500 uçuşa ev sahipliği yaptı.” dedi.

THY Ankara İstasyon Müdürü Hasan Canverdi ise iki güzide şehir arasında köprü kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, THY Yönetim Kurulunun Ankara’dan yurt dışına direkt seferlerin artırılması için yoğun çaba sarfettiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Ankara-Paris uçuşu dolayısıyla pasta kesildi, kabin ekibine çiçek verildi. Daha sonra 151 yolcuyu taşıyan uçak, pistten ayrılırken itfaiye ekiplerince oluşturan su takının altından geçti.

AA