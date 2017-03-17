Tıbbi cihazda bakteri nedeniyle 2 hasta hayatını kaybetti

Yüzden fazla hastaya ameliyatlarda kullanılan cihazdan bakteri bulaştığı, bu kişilerden dördünün Hollanda’dan olduğu ve ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Radboudumc tarafından uluslararası yapılan bir araştırma sonucuna göre, Alman tıbbi cihaz fabrikasından alınan ve açık kalp ameliyatlarda kullanılan cihazda tehlikeli Mycobacterium chimaera bakterisi tespit edildi. Bakterinin açık kalp ameliyatlarında vücuttaki kan ısısını dengeleyen ısıtma-soğutma ünitelerinde tespit edildiği bildirildi.

Cihazdan yüzden fazla hastaya bulaşan bakteri vakasının ilk İsviçre’de görüldüğü ve daha sonra Almanya, Hollanda, İngiltere, Kanada ve ABD’de ortaya çıktığı aktarıldı.

Hollanda’da Zwolle kentinde İsala hastanesinde üç ve Rotterdam’da Erasmus hastanesinde bir hastaya ameliyat sırasında söz konusu cihazdan bakteri bulaştığı ve ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakterinin doğal yollardan vücutta bulunmasının tehlike arz etmediğini ifade eden uzmanlar, ancak ameliyatlarda hayati tehlikesi olduğunu açıkladı.

Alınan bilgilere göre bakterili cihazların tüm ameliyathanelerden kaldırıldı ve odalar dezenfekte edildi. Mycobacterium chimaera bakterisinin etkilerinin tüberkuloz ile aynı sayıldığı belirtildi.

SONHABER.EU