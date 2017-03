TİCF’den Hollanda-Türkiye krizi açıklaması

A+A-

TİCF iki ülke arasındaki dostluğun 400 yıla dayandığını hatırlatarak, yaşanan olayları tasvip etmediklerini belirterek Hollanda’nın tavrının Türk vatandaşlarını üzdüğünü ve bir Bakan’ın vatandaşlarıyla görüşmesine izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hollanda ile Türkiye arasında oluşan diplomatik krizin kimseye birşey kazandırmayacağını da vurgulayan TİCF, gerginliğin bir an önce giderlmesi gerektiğini savundu.

TİCF’in yayımladığı basın açıklaması şöyle:

PERSBERICHT

Amsterdam, 12 maart 2017

Deëscalatie Nederland en Turkije

De Turks Islamitische Culturele Federatie Nederland (TICF) betreurt de diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije. Alles zou op alles gezet moeten worden om de relatie zo snel mogelijk te verbeteren, want Turkije en Nederland onderhouden meer dan 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Op economisch en cultureel terrein werken ze samen en ruim 50 jaar wonen er in Nederland mensen die uit Turkije zijn gekomen en ondertussen Turkse Nederlanders zijn geworden.

TICF vindt het bizar en ongelooflijk dat een Turkse minister van Sociale Zaken uit Turkije niet de gelegenheid heeft gekregen om de mensen toe te spreken. Het is ongelooflijk dat zij tegen haar zin met een sleepvoertuig naar Duitsland is vervoerd. Haar vrijheid van meningsuiting en vrijheid in mobiliteit is ontnomen.

De politie in Rotterdam heeft bij een vredige demonstratie hard ingegrepen met waterkanonnen, paarden en honden en tientallen demonstranten raakten gewond.

Volgens TICF heeft de regering wantrouwen gecreëerd bij de Turkse Nederlanders. Hoe moet het vertrouwen, harmonie en verdraagzaamheid weer groeien.

Volgens deskundigen was dit niet gebeurt als er geen verkiezingen waren geweest in Nederland. Deze crisis is verkiezingsthema geworden.

Tevens vindt TİCF dat de Turkse overheid de Turkse Nederlanders niet moet mengen in de interne aangelegenheden. Het is overduidelijk dat beiden landen politiek bedrijven over de ruggen van de Turkse Nederlands. TICF heeft zijn achterban opgeroepen om kalm te blijven en roept beide landen op escalatie te voorkomen.

SONHABER.EU