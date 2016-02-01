Tilburglı gence uygulanan polis şiddeti ülkeyi ayağa kaldırdı

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Facebook üzerinden paylaşılan video görüntülerinde genç otobüste ekmek yediği için indirilmek istendi ancak inmediği için polisin müdahelesiyle karşılaşan Tilburglı gence uygulanan şiddet tepkilere neden oldu.

Hollanda polisinin saçma sebeplerle gerçekleştirdiği gözaltılarda şiddetin artış göstermesi vatandaşlar tarafından kabul edilemez olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından izlenen görüntüler:

SONHABER.EU