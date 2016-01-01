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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Trafik cezalarında düşüş yaşandı

Hollanda’da 2017 yılının ilk aylarında trafik cezası sayısının geçtiğimiz yıla göre düşüş gösterdiği belirtildi.

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Trafik cezalarında düşüş yaşandı

Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan verilerine göre 2017 yılının ilk 4 ayında trafik cezalarında düşüş yaşandı. Buna sebep olarak yollarda bulunan radarların etkili olması gösterildi.

Radara yakalananların sayısında düşüş olmasına rağmen trafik polisi tarafından durdurulan sürücülerin sayısında ise artış yaşandığı belirtildi. Polislerin yollarda daha dikkatli olduğundan dolayı trafik polisine yakalanan sürüclerin sayısının yükseldiği bildirildi.

2917 Yılının ilk 4 ayında 2.939.000 trafik cezası kesildiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde sayının 3.002.000 olduğu aktarıldı.

SONHABER.EU

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