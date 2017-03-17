Trafik cezalarındaki artış devam ediyor

Hollanda’da kesilen trafik cezalarının geçtiğimiz yıla göre artmaya devam ettiği bildiriliyor.

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Trafik cezalarının en çok sürücülerin telefonla kullanırken kesildiği belirtilirken, artışın kontrollerin sıkı tutulmasına da bağlı olduğu aktarıldı.

2016 yılının Mayıs-Ağustos ayları arasında trafik cezası oranı 20.968 olarak açıklanırken, 2017 yılında aynı dönem içerisinde 26.296 trafik cezası kesildiği bildirildi. Hız kontrollerinde ise geçen yıla göre 24 bin gerileme yaşandığı bilgisi veriliyor.

Trafik cezalarında radara yakalanların sayısında düşüş olduğu, araç seyir halindeyken telefon kullanımında ise ciddi artış olduğu gözlemlendi.

SONHABER.EU