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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Tropik sıcağın ardından dolu, fırtına ve gökgürültüsü bekleniyor

Hollanda’da KNMİ Çarşamba günü öğleden sonra ve bazı bölgelerde akşam saatlerinde şiddetli gökgürültüsü, yağış, dolu ve fırtına beklendiğini belirterek ülke genelinde sarı alarm verdi.

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Tropik sıcağın ardından dolu, fırtına ve gökgürültüsü bekleniyor

Dolu, fırtına ve gökgürültüsünün bölgeye göre değişkenlik gösterebileceğini ifade eden meteoroloji uzmanları, özellikle tropik havanın etkili olduğu Güney ve Kuzey Hollanda bölgelerinde aşırı sıcaklık nedeniyle gökgürültüsü ve yağışların olabileceğini belirtti.

Hollanda’da Güney ve Kuzey Hollanda’da hava sıcaklığı 30 derecenin üstünde seyrederken, yarın bazı bölgelerde 18 dereceye kadar düşebileceği aktarılıyor.

Weeronline tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde gökgürültülü şiddetli yağışlarla birlikte, taş büyüklüğünde dolu yağacağı ve fırtına olabileceği tahmininde bulunurken, su baskınları riski olduğunu da vurguladı. Gece saatlerinde havanın normale dönmesi bekleniyor.

SONHABER.EU

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