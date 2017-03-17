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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Trump ile Merkel birbirine girdi

Avrupa ile ABD arasında başlayan gerilimde köprüler atılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in G7 zirvesinden sonra yaptığı açıklamalara sert yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, geri adım atmadı.

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Trump ile Merkel birbirine girdi

ABD lideri, Twitter hesabından “Almanya ile devasa ticaret açığımız var, bir de NATO’ya ödemeleri gereken parayı vermiyorlar. ABD için çok kötü, bu değişecek” diye yazdı.

Trump’ın Twitter mesajı, Merkel’in Hindistan’da sarfettiği “Biz Avrupa’da kaderimizi kendi ellerimize almalıyız” sözlerinden dakikalar sonra geldi.

ABD liderinin sözleri Almanya’da deprem etkisi yarattı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grubu başkanı Thomas Oppermann’a göre, Trump’ın attığı tweet Almanya’yı siyasi hasım olarak gördüğünü açıkça belli ediyor.

ZİRVEDE PATLAK VERDİ

Hafta sonunda yapılan G7 zirvesinde Avrupa ve ABD arasındaki görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmıştı.

Merkel, ABD ile yaşanan hayal kırıklığını Berlin’de katıldığı bir etkinlikte dile getirmişti. Başka ülkelere güvenebilecek zamanların geride kaldığını belirten Almanya lideri Merkel, Avrupa’nın kaderini eline alması gerektiğini söylemişti.

Almanya Başbakanı, “Başkalarına tamamen güvenebileceğimiz dönemler bir parça geride kaldı. Bunu son günlerde yaşadım. Ancak biz Avrupalılar olarak kendi geleceğimiz için kendimiz mücadele etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım, kendi kaderimiz için” demişti.

ALMAN BASINI: ABD ARTIK GÜVENİLİR DEĞİL

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, yaşananları “Merkel yaptığı bu analizle ABD ile ilişkileri henüz tamamen kopartmadı. Ama yıkıcı ve acı verici bir hükme varmış oldu: ABD artık güvenilir değil. Bu güçlü bir yargı ve bedelini Almanlar da Avrupalılar da henüz bilmiyor. Merkel, açıklamalarında kader kavramını kullandı. Bu da bilinçli bir seçimdi” satırlarıyla yorumladı.

Haber7

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