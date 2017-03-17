Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Tuğrul Selmanoğlu: Erdoğan üzerinden İslam’a saldırıyorsunuz

Almanya’da süregelen Türkiye ve Erdoğan karşıtı söylemlere ülke televizyonunda yayınlanan programa konuk olan Tuğrul Selmanoğlu program içerisinde yer alan 5 Alman katılımcının karşıt söylemlerine verdiği cevaplarla gündeme oturdu.

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Tuğrul Selmanoğlu: Erdoğan üzerinden İslam’a saldırıyorsunuz

Alman devlet televizyonu olan ARD’de yayınlanan bir tartışma programına konuk olan Tuğrul Selmanoğlu program içerisinde yer alan 5 Alman katılımcının karşıt söylemlerine verdiği cevaplar ile gündeme oturdu.

ERDOĞAN ÜZERİNDEN İSLAM’A SALDIRIYORSUNUZ!

Türkiye’yi “insan hakları” üzerinden eleştiren Almanlara Selmanoğlu, “Sözde insan hakları bahanesiyle bize nasıl bir yaptırım uygulayacaklarını tartışıyorlar. İşte ilişkileri çığırından çıkaran mesele aynen bu tavrınız. Aslında Erdoğan’a saldıranlar gerçekte İslam’a saldırmaya çalışıyorlar. Erdoğan’ın şahsında İslamcılık görüyorsunuz ve Erdoğan’a saldırarak İslama saldırdığınızı düşünüyorsunuz. Bunu oy kaygısı ile yapıyorsunuz. Hollanda örneğinde görüldüğü gibi… Kısa vadede bu size bir iki puan kazandırabilir. Ama asıl islam düşmanlığı ile oy avcılığı yapanlar ırkçı partilerdir, ve uzun vadede aslında bu tavrınızın onlara yaradığını göreceksiniz. Asıl onların değirmenine su taşıyorsunuz. Bir gün yaptığınız hatayı anlayacaksınız.”cevabını verdi.

ALMANLARI SUSTURAN TÜRK

Almanyada manşetlere çıkan Selmanoğlu için gazeteler “Almanları susturan Türk” diye manşetler attı. Alman Die Welt gazetesi programa damga vuran Selmanoğlu için “Moderatör ve katılımcılar, Erdoğan taraftarını durdurmakta zorlandı.” başlığını kullandı.

ERDOĞAN’DAN DAVET

Programda yaptığı konuşma ile deyim yerindeyse 5 Alman katılımcıya tokat gibi yanıtlar veren Selmanoğlu’nun bu gelişmeden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’ye davet edildiği bilgisi geldi.

Sabah.de

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