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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Tunahan Kuzu basında çıkan haberlere açıklık getirdi

Hollanda’da DENK Partisi lideri Tunahan Kuzu’nun facebook üzerinden gerçekleştirdiği soru/cevap canlı yayınında yabancı kökenli vatandaşların dil sorunu nedeniyle bazı doktorlar tarafından bilinçsizce fişlerinin çekildiğini belirtmesi olay oldu.

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Tunahan Kuzu basında çıkan haberlere açıklık getirdi

Hollanda basını Tunahan Kuzu’nun hastanelerde dil sorunu nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili aldığı bazı bilgilerde bazı doktorların yabancı kökenli vatandaşların fişini emin olmadan çektiğini ifade ettiği video görüntülerine geniş yer verdi. Haberlerde konunun çarpıtıldığı da dikkat çekerken, doktorlar derneği Kuzu’nun ifadelerine sert tepki verdi.

Kuzu gün içerisinde konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, söylediklerinin çarpıtıldığını ve yazıldığı gibi ifade etmediğini belirtti. Hollanda’da sağlık uzmanlarının işini gayet iyi yaptığını ancak bazı durumlarda dil sorunu nedeniyle hataların yaşandığını da bir kenara atamayacaklarını aktarırken, ” konuyu inceliyoruz. bize gelen bilgiler doğrultusunda böyle bir ifade kullandım. Zaten tüm hastaneler ve doktorlar olarak belirtmedim. Bazı vakaların olduğu ifade edip araştırmamızı yapıyoruz dedim ” dedi.

Kuzu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamanın görüntüleri:

SONHABER.EU

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