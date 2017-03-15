Tunahan Kuzu’dan ilk açıklama

Hollanda’da genel seçime ilk defa katılan DENK partisinin lideri Tunahan Kuzu, ” Burada tarih yazılıyor ” ifadesi ile seçimle ilgili ilk açıklamasında bulundu.
Foto: Facebook Tunahan Kuzu
Hollanda’da genel seçime ilk defa katılan DENK partisinin lideri Tunahan Kuzu, ” Burada tarih yazılıyor ” ifadesi ile seçimle ilgili ilk açıklamasında bulundu.
DENK Rotterdam parti binasında görkemli bir gece düzenleniyor. Facebook üzerinden canlı yayın yapan DENK, orada bulunan müthiş kalabalık ile tarih yazmanın sevincini yaşıyor.
Tunahan kuzu açıklanan ilk sonuçlarla ilgli Facebook sayfasından ekibi ile fotoğraf paylaşarak, ” burada tarih yazılıyor ” notunu düştü.
SONHABER.EU
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