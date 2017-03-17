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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Tunahan’dan acı haber geldi

Bir aydır aranan Tunahan Keser, önceki gün ormanlık alanda ölü bulundu. 22 yaşındaki genç boksörün kafasından vurularak öldürüldüğü belirtildi

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Tunahan’dan acı haber geldi

DÖVME, KOLYE VE YÜZÜKTEN TANINDI
Hamburg kentinde 23 Haziran günü kayıplara karışan 22 yaşındaki Tunahan Keser’den acı haber geldi. Cuma günü A7 numaralı otoyol üzerindeki Holmmoor dinlenme tesisinde mola veren bir TIR şoförü, ormanlık alana doğru yürüyünce bir ceset ile karşılaştı. Yapılan incelemede, vücudundaki dövme, kolye ve yüzükten, cesedin Tunahan’a ait olduğu kesinleşti. Tunahan’ın kaybolduktan bir ya da iki gün sonra kafasından vurulup öldürüldüğü ve cesedinin ormanlık alana atıldığı belirtildi.

İPTAL OLAN BOKS MAÇI İLE İLGİLİ
Polis, baba Cemil Keser’e oğlunu iyi hatırlaması için cesedi görmemesini tavsiye etti. Acılı baba, “Olayın iptal olan boks maçı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi dik durup oğlumun katillerinin bulunması için mücadele edeceğim” dedi.

ANTRENÖRÜ DE VURULDU
Tunahan’ın antrenörü Khoren Gevor da bacağından vurulmuştu. Eski Avrupa Şampiyonu Gevor’a (37) saldıran kişiye henüz ulaşılamazken, söz konusu saldırı sonrası Tunahan’ın çıkacağı boks maçı iptal edilmişti. Bu olaydan 17 saat sonra, Tunahan Keser kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Sabah.de

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