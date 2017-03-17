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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Turan Atmaca’dan Hollanda medyasına insanlık dersi !

Hollanda’da sevilen Türk işadamlarından Zeki Yumuşak’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin acısı dinmeden Hollanda Medyasının olayı farklı yönlere çekmesine tepkiler büyüyor.

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Turan Atmaca’dan Hollanda medyasına insanlık dersi !

Merhum Zeki Yumuşak’ı ” Erdoğan’cı”; Erdoğan hareketinin aktif üyesi” şeklinde lanse eden Hollanda Medyasına karşı adeta insanlık dersi veren UETD Hollanda başkanı Turan Atmaca bir basın bildirisi yayınladı.

Turan Atmaca basın bildirisinde, ” Hollanda medyasının Zeki Yumuşak’ın ölümü üzerinden siyaset yaparak saygısızlık edilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunda değindi.

Bildiride, Hollanda basınında yer alan haberlerde Yumuşak’ın ‘ Erdoğancı’ olarak lanse edilmesi, olayın AK parti ve Erdoğan’a bağlanmasını kınayan Atmaca, ” UETD’nin düzenlediğimiz etkinliklerde güvenlik görevlisi olarak görev yapan saygı değer arkadaşımızın siyasi çalışmalarda bulunması yönünde algı oluşturulması saygısızlıktır ” dedi.

Hayatını kaybeden kişilerin siyasi görüşlerine yer verilmezken, Yumuşak’ın ölüm haberine siyasetin karıştırılmasına tepki veren Atmaca, ” AD, De Telegraaf, TV Rijnmond gibi basın kuruluşlarını hayatını kaybeden arkadaşımıza ve yakınlarına karşı saygılı olmalarını davet ediyoruz ” dedi.

Atmaca’nın UETD Hollanda’nın sosyal medya hesabında yayınlanan basın bildirisi şöyle:

Rotterdam – Met veel verbazing en afschuw hebben wij gisteren vernomen hoe een goede vriend van ons, die vooral bekend stond om zijn onvoorwaardelijke steun aan allerlei goede doelen en instanties, op een abjecte manier is gereduceerd tot een ‘Erdogan aanhanger’.

Daar waar er nog weinig bekend is over de ware toedracht, is het op zijn zachts gezegd schrijnend dat er vanuit de media erg snel een link is gelegd met de politiek. Die obsessie vanuit de media is uiterst zorgelijk. Het klopt inderdaad dat hij als beveiliger werkzaam was bij bijeenkomsten van ons. Echter betekent dat niet dat hij zich per definitie bezig hield met de politiek. Het voegt wat ons betreft dan ook niets toe om überhaupt een link te leggen met President Erdogan. Aangezien bij andere soortgelijke sterfgevallen ook niet de politieke voorkeur van iemand wordt vermeld. De vele haatvolle en racistische reacties richting de slachtoffer zijn hier een directe gevolg van. Dit kan nooit de bedoeling van de media zijn. Althans dat willen wij graag geloven.

Naast het feit dat de slachtoffer een goede en trouwe vriend van ons was, was hij vooral een erg zorgzame vader van twee prachtige dochters. Hij was erg geliefd. Voor de één een broertje en voor vele anderen een broer. Hij was bovenal een liefdevol en maatschappelijk betrokken mens.

We roepen de betreffende media (Rijnmond, AD, Telegraaf, etc.) dan ook op om haar verantwoordelijkheid te nemen door op zijn minst ethisch op te treden. En voor nu de slachtoffer, zijn familie en zijn naasten te respecteren. Sta ze toe om op een waardige manier afscheid te nemen van hun geliefde Zeki Yumusak.

Hoogachtend,

Turan Atmaca
UETD Nederland

Alınan bilgilere göre, Cuma günü Rotterdam Kocatepe Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Merhum Zeki Yumuşak’ın naaşı, ailesi ve sevenleri tarafından memleketi Aksaray’a gönderilecek.

SONHABER.EU

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