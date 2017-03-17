Turan Yazır’dan Sabah’a yaptırım

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de FETÖ tarafından kanlı darbe girişimi sonrası Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb ve Türk asıllı Meclis üyelerinden Turan Yazır’ın da FETÖ’cü olduğu iddia edilmişti.

A+A-

Rotterdam Mahkemesi Rotterdam Anakent Belediye meclis üyesi Turan Yazır’ı haklı bularak, Sabah Gazetesi’ninin Türkiye ve Avrupa Baskılarında “ Tekzip” yayınlaması yönüne karar verdi.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de FETÖ tarafından kanlı darbe girişimi sonrası Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb ve Türk asıllı Meclis üyelerinden Turan Yazır’ın da FETÖ’cü olduğu iddia edilmişti.Turan Yazır hakkında çıkan haberler sonrası Sabah Gazetesi tarafından hedef gösterildiğini ileri sürerek Meclisteki görevinden istifa etmişti.

Yazır, Sabah Gazetesi’nin “ Terörist” ; “vatan haini” olarak lanse etmesinin kabul edilemez olduğunu ileri sürerek açtığı davayı kazanmasının ardından yaptığı açıklamada ,” : “Bu karar adresime yapılan iftira ve suçlanmaların me kadar mesnetsiz ve gerçek dışı olduğunu yeniden ispatlamış oldu. Bu kararla çok açık ve net bir sınır çizilmiş oldu. Yapılan suçlamalara karşı Sabaha Gazetesine yalan ve yanlış haberlerine dur dedi. Ümit ediyorum ki bu süreç ve karar burada mağdur olan herkese cesaret veri.” Dedi.

Turan Yazır hakkında olumsuz yazmak yasak

Karar göre;Sabah Gazetesi daha önceki haberleri yalanlayan ve mahkeme kararına göre 24 saat içinde ve 7 gün boyunca Sabah Gazetesi’nin Avrupa ve Türkiye web sitelerinde yayınlanması gerekecek. Mahkeme ayrıca meclis Üyesi Turan Yazır’ı hiçbir şekilde yasa dışı amaç güden hiçbir kurumla bağdaştırıp yazı yazamayacak yazarsa cezayı müeyyide uygulanacak. Sabah Gazetesi Rotterdam Mahkemesi kararına göre tekzip yayınlanmazsa hem Türkiye’de hem Almanya’da ki Sabah Gazetesi’ne 100.000 euro cezaya çarptırılacak. Toplamda iki gazeteye bu ceza 200.000 euro mahkeme kararı ile kesinleşmiş oldu.

Sabah Gazetesi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Turan Yazır’ın 4 Temmuz 2017 tarihinde Meclis üyeliği görevine tekrar döneceği öğrenildi.

©SONHABER.EU