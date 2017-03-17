Türk dünyası gazetecileri Türkistan’da buluştu

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Vakıf Başkanı Yılmaz Karaca, “Türk Dünyası ülkelerinde görev yapan meslektaşlarımızı arasındaki mesleki ve kültürel iletişimi tesis etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın düzenlediği; Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TDGF), Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu(TDGF), Anadolu Spor Gazetecileri Derneği ve Anadolu’daki TGF ve Basın Vakfı üyesi tüm meslek kuruluşlarının destek verdiği, “Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası”, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi. Geleneksel hale getirilen anlamlı etkinliğe, Türk Dünyası ve Türk Akraba Toplulukları dahilindeki ülkelerden 60 gazeteci katıldı.

Şura’nın açılış törenine ev sahibi kurum adına Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Mehmet Kutalmış ve Rektör Yardımcısı Yardımcı Doçent Dr. Mustafa Eren de katıldı. Rektör Vekili Kutalmış, “Üniversite olarak, her zaman Türk Dünyası İle ilgili çalışmalara destek vermeye ve katkı koymaya hazırız” dedi. Şura’ya katılan Türk Dünyası Gazeteciler Kafilesi, toplantıların yanı sıra Türkistan, Almatı ve Çimkent şehirlerinde kültürel amaçlı gözlem ve incelemelerde de bulundu. Kazakistan’daki Türk Dünyası Gazeteciler Kafilesi bugün Kırgızistan’a geçerek, Başkent Bişkek’te, 29-31 Ekim tarihleri arasında “Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TGF) 54. Başkanlar Konseyi Toplantısı”nı da gerçekleştirecek.

Merkezi Ankara’da bulunan Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Hedefimiz, Türk Dünyası ülkelerinde görev yapan meslektaşlarımız arasında mesleki ve kültürel birlikteliği mutlak surette tesis etmektir” dedi. Projenin anlamlı bir misyon içerdiğini belirten Başkan Karaca şöyle konuştu:

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı olarak Türk Dünyası ülkelerinde görev yapan gazetecileri aynı çatı altında toplamak, iletişimlerini sağlamak ve Türk kültürü, örf, adet ve geleneklerinin yaşatılmasına ortak organizasyonlar ile katkı sağlamak amacıyla dört sene önce zorlu bir yola çıkmıştık. Bu nedenle 2014 Yılı’nda Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir’de “Türk Dünyası Basın Şurası”nın birincisini gerçekleştirmiştik. Türk Dünyası ve Türk Akraba Toplulukları ülkelerinden 350 gazetecinin katılımı ile yaptığımız bu büyük proje büyük ses getirmiş ve gerçekten anlamlı sonuçlar ortaya çıkarmıştı. İkinci Şuramızı ise 2015 Yılı’nda Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Tataristan’ın Başkenti Kazan’da hayata geçirmiştik. Kazan toplantısı da, dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızın birlik beraberliğinin sağlanmasında önemli bir kilometre taşı olmuştu. Şimdi de Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası’nı yapmış olmanın heyecanı içindeyiz. Bu kez meslektaşlarımızla birlikte Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kazakistan’ın Türkistan kentinde buluştuk. Kültürel ve mesleki alışverişin yanı sıra gazeteciliğin sorunları ve çözüm yollarını da değerlendirdiğimiz etkinliğimizin yanı sıra, Almatı ve Çimkent’te de gözlem yapma fırsatı bulduk. Türk Dünyası Gazeteciler Heyeti olarak, Şura’nın hemen ardından Kırgızistan’a geçerek Başkent Bişkek’te 29-31 Ekim 2017 tarihleri arasında TGF 54. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile projemize desteğini esirgemeyen Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan ÇAVUŞOĞLU’na, her etkinliğimizde yanımızda olan ve Türk Dünyası ile ilgili çok önemli çalışmalara imza atan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı(TİKA) Başkanı Sayın Serdar ÇAM ile değerli ekibine, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Kırgızistan Manas Üniversitesi’ne bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.