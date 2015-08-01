Türk Federasyonuna bombalı paket bırakıldı

Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız’ın verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinde federasyon binasının önüne içinde paket olan bir poşet bırakıldı.
Bir federasyon üyesinin paketi fark etmesi üzerine polise haber verildi.
Olay yerine daha sonra bomba imha uzmanları gelerek paketi, robotla patlattı.
Zararsız, paketin içinde patladığında yangına sebep olacak bir düzenek bulunduğunun kendisine söylendiğini aktardı.
Belçika basınına göre, Brüksel Savcılığı Sözcüsü Denis Goeman de, paketin içindekinin patlayıcı olduğunu doğruladı. Pakette, bir gaz tüpü ve ateşleme sisteminden oluşan düzenek bulunduğu belirtildi.
AA
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