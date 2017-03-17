Türk genci Azim Aynacı şüpheli olarak aranıyor

Hollanda’nın Groningen kentinde iş çıkışı silahlı saldırı sonucu felç kalan genci vuran kişi olarak aranan Azim Aynacı’nın fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı.
Foto: Politie.nl
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda yanliş kişiyi vurdukları anlaşılan üç şüpheliden ikisi gözaltına alınmış biri ise kaçmayı başarmıştı. 20 Yaşındaki şüpheli Azim Aynacı’dan teslim olmasını isteyen polis aksi takdirde kimliğinin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu.
Polis şüphelinin teslim olmaması nedeniyle Opsporing Verzocht programında Azim Aynacı’nın fotoğrafını paylaştı.
Alınan bilgilere göre Aynacı ile ilgili bir çok ihbarın geldiği ancak henüz bulunamadığı belirtiliyor. Polis soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
1/2 21 tips binnen na foto vermoedelijke schutter #Korreweg in Opsporing Verzocht. Onderzoek gaat door. Hij heeft zich nog niet gemeld.
— Politie Groningen (@polgroningen) 25 oktober 2017
SONHABER.EU
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