Türk gencin ölümüne sebep olanların ceza alması için imza kampanyası

Hollanda’da sosyal medyada alay konusu olmasının ardından intihar eden 15 yaşındaki Türk genci Onur’un ölümüne sebep olan kişilerin ‘ geleceklerine yazık olur ‘ sebebiyle ceza almayacağı belirtildi. Onur’un ailesi suçluların cezalandırılması için imza kampanyası başlattı.

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Enschedeli Onur’un sosyal medyada alay konusu olmasına sebep olan kişinin Onur’un gittiği okulun eski öğrencilerinden olduğu aktarılmıştı. Yaptıklarından pişman olduğunu belirten kızın işlerin buraya kadar geleceğini tahmin etmediği bildirilmiş ve konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmamıştı.

İntihar eden Onur’un ölümüne sebep olanlar yaşlarının küçük olması ve bu nedenle ceza aldıkları takdirde geleceklerinin yanacağı düşüncesiyle ceza almayacakları bilgisini Onur’un ailesi sosyal medyadan paylaştı.

Acılı aile Onur’un ölümüne sebep olanların ceza alması için imza kampanyası başlattı. Şu ana kadar yaklaşık 9 bin kişinin imzaladığı kampanya için totalde 40 bin imza gerekiyor.

İmza kampanyasına katılmak için buraya tıklayınız.

SONHABER.EU