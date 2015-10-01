Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türk hacker grubu Hollanda’ya saldırdı

Turkz Hacker Grubu bu kez FETÖ’ye kucak açan Hollanda ve Almanya’yı hedefe oturttu. 100’ün üzerinde siteyi hackledi.

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Türk hacker grubu Hollanda’ya saldırdı

Turkz Hacker Grubu, bu kez FETÖ ve PKK’ya kucak açan Almanya ile Hollanda’ya siber operasyon düzenledi. Düzenlediği siber operasyonlarda 100’ün üzerindeki siteyi hackleyen Turkz Hacker Grubu, Hollanda ve Almanya’ya ait bazı verileri de ele geçirdiğini duyurdu.

Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye düşmanca davranmaya devam ettiği sürece ‘devamının geleceğini’ ifade eden Turkz Hacker Grubu, Türkiye’ye savaş açan her türlü oluşum ve ülkeye savaş açtığını daha önce bildirmiş ve bir çok siber saldırı gerçekleştirerek adını çokça duyurmuştu.

Kaynak Haber7

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