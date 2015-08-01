Türk hacker ordusu geliyor

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu kurulması için btk düğmeye bastı. ekibe giren genç hacker’lara 6-10 bin lira arasında maaş ödenmesi planlanıyor

A+A-

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber güvenliğin önemi her geçen gün daha da artıyor. Tüm işlemlerin sanal olarak gerçekleştirildiği günümüzde siber saldırılara karşı koymak ve hazırlıklı olmak için hükümette gereken bazı adımları atmıştı. Bu kapsamda Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayan hükümet şimdi de “beyaz hacker” Ordusuna dahil edilecek genç bilgisayar dâhileri arıyor.

BTK genç bilişimcilerden oluşacak olan ordusu için başvuruları almaya başladı. Üniversiteli gençlerden yoğun ilgi görmesi beklenen işe alımlar usom@btk.gov.tr adresine yapılacak. İşe başlayacak olan “beyaz hackerlara” 6 ila 10 bin lira arasında maaş verilecek. Ayrıca başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin düzenleyeceği olası siber saldırılara maruz kalmamak için genç hackerlar da desteklenecek.

Türkiye sadece son bir yılda 90 milyondan fazla siber saldırıya maruz kaldı. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında ise siber saldırıların oranı 2.5 kat arttı. Türkiye’de bulunan bilgisayarların yüzde 45’i siber saldırılara maruz kalırken, sistemi ele geçirilmiş bilgisayar oranında Türkiye’nin dünya dördüncüsü olduğu ifade ediliyor.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, en büyük eksiklerinin yetişmiş nitelikli insan gücü olduğunu kaydederek, “Bizim sabah 8, akşam 5 aralığında siber saldırılarla mücadele etmek gibi bir çalışma yöntemimiz yok. O nedenle bizle çalışacak arkadaşlar 7 gün 24 saat çalışmayı göze almalılar” açıklamasında bulundu. Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre Ulusal Siber Olaylara Müdahale Birimi ile sayıları 528’e ulaşan kamu ve özel sektöre yönelik ekiplerin sayısı her geçen gün artarken nitelikli işgücü ise aynı oranda artırılamıyor.

IHA