Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Türk toplumu arasında gerginlik istiyorlar ”

Hollanda’da sahte hesaplarla Türk toplumu arasında gerginlik çıkarmak ve toplumun bazı kesimini provoke etmek isteyenlerin olduğu belirtildi.

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” Türk toplumu arasında gerginlik istiyorlar ”

Hollanda Türk Federasyon genel sekreteri Erim Uğurlu yayımladığı basın bildirisinde kendisinin adına sahte hesaplar açılarak gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığını ifade etti.

Uğurlu bildiride, ” Bu sahte hesaplarla Türk toplumu arasında gerginlik çıkarmak ve toplumun bazı kesimini provoke etmek istenmektedir ” dedi.

HTF genel sekreteri Uğurlu’nun yayımladığı basın bildirisi:

Amsterdam, 22 Şubat 2017

Basın bildirisi

Son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla benim adıma sahte hesaplar açılmaktadır.

Bu sahte hesaplarla Türk toplumu arasında gerginlik çıkarmak ve toplumun bazı kesimini provoke etmek istenmektedir.

Benim adıma açılan bu sahte hesaplarla hiçbir alakam yoktur ve geçmiş zamanlarda olduğu gibi savcılığa şikayet dilekçemi vermiş bulunmaktayım.

Saygılarımla,
Erim Uğurlu

SONHABER.EU

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