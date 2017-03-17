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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türk vatandaşı polis şiddetinden hayatını kaybetti

Almanya’nın Frankfurt kentinde polis, Savaş Kabasakal adlı Türk vatandaşın evine baskına gitti. Evde bulunan kardeşini dışarı çıkaran polis, yaklaşık 2 saat sonra aileye Savaş Kabasakal’ın öldüğünü bildirdi.

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Türk vatandaşı polis şiddetinden hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre polisin geldiğini gören küçük kardeş Hakan Kabasakal, zorluk çıkarmadan kapıyı açtı. O sırada ağabeyinin duşta olduğunu, polislerin geldiği sırada duştan çıktığında daha giyinmesine bile fırsat verilmeden polislerin üzerine çullandıktan sonra kendisini dışarı çıkardıklarını ve yatakodası ile evin kapısını kapattıklarını belirtti. İçerden sesler geldiğini anlatan Hakan Kabasakal, kısa bir süre sonra seslerin kesildiğini ve eve ambulans geldiğini aktardı. Polisin, ambulans geldikten yaklaşık 2 saat sonra Savaş Kabasakal’ın öldüğünü aileye bildirdiği, ancak ölüm nedenini söylemediği açıklandı.

Kardeşin iddiasına göre, Alman polisi ağabeyi Savaş Kabasakal’a şiddet uyguladı ve orada hayatını kaybetti. Yapılan ilk otopsi sonucunda ölğm nedeninin belirlenemediği,detaylı otopsi raporunun sonucunun beklendiği bildirildi.

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’da DHA Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada “Bu üzücü olayı duyunca Alman makamlarıyla irtibata geçtik.Yetkili makamlar konu hakkında tam bir açıklama yapmadılar. Fakat biz olayın takipçisi olacağız. Aile ile de görüştük. Kendilerine destek olacağımızı söyledik” dedi.

Hakan Kabasakal, ağabeyinin 12 yaşında bir oğlu olduğunu, anlaşmızlık nedeniyle eşinden boşandığını, görülen davada eski eşin Savaş Kabasakal’dan evi boşaltmasını istediği ve mahkemenin de bu yönde karar verdiği bilgisini paylaştı. Polislerin evi boşaltmak için geldiğini ifade eden Hakan Kabasakal, içeride ne olduğunu bilmediklerini, ağabeyinin ölüm nedeninin bir an önce açığa kavuşmasını istediklerini söyledi.

SONHABER.EU

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