Türk vatandaşlarına bir skandal da Münih Havalimanı’ndan

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Geçtiğimiz günlerde Viyana Havalimanı’nda Türk yolculara yapılan çirkin muamelenin bir benzeri bu kez Almanya’nın Münih Havalimanı’nda yapıldı. Köpeklerle aramanın sadece Türk vatandaşlarına yapıldığı belirtildi.

Görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı: