Türk vatandaşlarına bir skandal da Münih Havalimanı’ndan

İstanbul’dan Münih Havalimanı’na inen Türk vatandaşları, köpekle aranma şokuyla karşılaştı.
Geçtiğimiz günlerde Viyana Havalimanı’nda Türk yolculara yapılan çirkin muamelenin bir benzeri bu kez Almanya’nın Münih Havalimanı’nda yapıldı. Köpeklerle aramanın sadece Türk vatandaşlarına yapıldığı belirtildi.
Görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:
Fransa'da yapılan kamuoyu araştırmasına göre, katılımcıların...
Avusturya’da genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi...
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birlik içerisinde "ucuz işçili...
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktö...
Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BA...
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırak...
İstanbul'dan Münih Havalimanı'na inen Türk vatandaşları, köp...
Avrupalı Türk yatırımcılar değişik sektörlerde yatırım yapma...
Danimarka'da 21 Kasım'da yapılacak yerel seçimlerde, farklı ...
29. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması’nda 10-13 yaş gr...