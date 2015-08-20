Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türk vatandaşlarına bir skandal da Münih Havalimanı’ndan

İstanbul’dan Münih Havalimanı’na inen Türk vatandaşları, köpekle aranma şokuyla karşılaştı.

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Türk vatandaşlarına bir skandal da Münih Havalimanı’ndan

Geçtiğimiz günlerde Viyana Havalimanı’nda Türk yolculara yapılan çirkin muamelenin bir benzeri bu kez Almanya’nın Münih Havalimanı’nda yapıldı. Köpeklerle aramanın sadece Türk vatandaşlarına yapıldığı belirtildi.

Görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:

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