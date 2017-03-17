Türkçe konuştuğu için işten atılmıştı..

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Hamburg’da işyerinde molasında odada yalnızken arkadaşıyla Türkçe konuştuğu için işletme müdürü tarafından taciz edilen ve morali bozulduğu için işyerinden 3 saat erken ayrıldığı gerekçesiyle işten çıkarılan Emre Canbaz, davasında mahkeme kararı hukuka aykırı buldu ve “davalı işçiyi kararın kesinlik kazanmasına kadar aynı şartlarda kalifiye eleman olarak çalıştırmak zorundadır” dedi. Hamburg İş Mahkemesi’nde görülen davada Emre Canbaz haklı bulundu. Türkçe konuştuğu için işini fesheden Block House vekili ise duruşmada temyize başvuracaklarını açıkladı. Hamburg İş Mahkemesi kararı ile iş molasında Türkçe konuşulmasını yasaklayan yöneticisine bozulup, erken işten ayrılan bir işçiye çıkış verip, süre tanımadan ve ek olarak süreyi de dikkate alarak işten atılmasının hukukla uyumlu olup, olmadığına yanıt verdi. Mahkeme işten atılan Emre Canbaz’a verilen çıkışın hukukla bağdaşmadığını tespit edip, çıkışları geçersiz kıldı. Mahkeme olayın nasıl gerçekleştiğini veya davacının anlattığı şeklinde gerçekleşip gerçekleşmediğini şahitler dinleyerek tespit etmesi gerekemediğini, iş yerinin işini erken bırakan işçisine işyeri çıkarları ile bir değerlendirme yapmaksızın, ayrıca orantılı davranma kurallarını dikkate almaksızın çıkış veremeyeceğini vurguladı. Mahkemeye göre işçinin daha önceki süreçte benzer şekilde işini izinsiz erken bırakma suçları ve buna dayalı uyarı yazıları (Abmahnung) bulunmadığı sürece, çıkışın orantısız bir davranış oluğu tespitinde bulundu. Block House mahkemenin tazminat karşılığı anlaşma teklifini reddetti etti ve üst mahkemeye temyize başvuracaklarını açıkladı.

ANLAŞMAYA YANAŞMADILAR

Avukat Mülayim Hüseyin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Block House’un tutumu halen anlaşılır değil. Tartışma noktasına gelinmesine rağmen şimdiden Emre’nin Mayıs ayından bu yana biriken yaklaşık 15 Bin Euro’luk maaşını ödemek durumuna geldiler. Yaşanmış olan olaydan üzgün olduklarını, Fuhlsbüttel şube yöneticisinin anlık bir hatası olduğunu, şirketin genel ilkelerine aykırı ve üzücü bir durum oluşturduğunu açıklamalarının bu kadar zor olacağını düşünmemiştik. Avukat Mülayim Hüseyin, ‘mahkemeye baş vurmadan önce kendilerine yazılı olarak baş vurarak işletme içerisinde bu sorunu konuşarak çözüme kavuşturma fırsatı da vermiş olmamıza rağmen, konuyla ilgili olayı reddedip inkar etme yoluna başvurdular’ dedi. Avukat Hüseyin şimdi hatalı davranan şube yöneticisine de dava açacaklarını ifade ederek “şimdi temyize başvursalar bile Emre işine geri dönecek ve biz kendisinin tekrar böyle olayla karşılaşmaması için şube yöneticisine karşı tedbir talebinde bulunacağız” dedi.

Türkiyegazetesi.de