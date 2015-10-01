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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye diplomatik uçuşlara izin vermeyecek

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunuyor.

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Türkiye diplomatik uçuşlara izin vermeyecek

İşte Kurtulmuş’un açıklamalarından satırbaşları:

HOLLANDA İLE DİPLOMATİK KRİZ

– Gösterilen tavır asla kabul edilemez.

– Daha çok üzülmesi gereken Avrupalı siyasetçilerdir.

– Yapılanların tesadüfi olmadığını, planlı olduğunun farkındayız.

– Cevapları devlet aklıyla ortaya koyuyoruz.

– Bu krizin sorumlusu Türkiye değildir.

– Hollanda ile üst düzey ilişkilerin askıya alınması kararlaştırıldı.

– Türkiye diplomatik uçuşlara izin vemeyecek.

– Hollanda Büyükelçisinin geri dönüşüne izin verilmeyecek.

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