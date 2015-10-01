Türkiye diplomatik uçuşlara izin vermeyecek

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunuyor.
İşte Kurtulmuş’un açıklamalarından satırbaşları:
HOLLANDA İLE DİPLOMATİK KRİZ
– Gösterilen tavır asla kabul edilemez.
– Daha çok üzülmesi gereken Avrupalı siyasetçilerdir.
– Yapılanların tesadüfi olmadığını, planlı olduğunun farkındayız.
– Cevapları devlet aklıyla ortaya koyuyoruz.
– Bu krizin sorumlusu Türkiye değildir.
– Hollanda ile üst düzey ilişkilerin askıya alınması kararlaştırıldı.
– Türkiye diplomatik uçuşlara izin vemeyecek.
– Hollanda Büyükelçisinin geri dönüşüne izin verilmeyecek.
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