Türkiye Diyanet Vakfı’ndan insanlığa çağrı: Arakanlıları yalnız bırakma

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, 13-16 Eylül 2017 tarihleri arasında Bangladeş sınırında bulunan 9 bölgeye giderek ilk etapta, 3 bin aileye acil insani yardım ulaştırılacak.

Mynmar’da ırkçı Budistlerin saldırısına uğrayan, vatandaşlık hakları ellerinden alınan, yaşadıkları köylerden sürülen ve vahşete maruz kalan Rohingya (Arakan) Müslümanları yeni bir katliamla karşı karşıya. 25 Ağustos günü, silahlı grupların polis noktalarına saldırıları bahane edilerek Arakanlı Müslümanlara yönelik başlayan ırkçı saldırılar büyük bir insanlık dramına dönüştü.

Mynmar hükümetinin soykırımından kaçan Arakanlı Müslümanlar, komşu ülke Bangladeş’e sığınmak için zorlu bir mücadele veriyor. Irkçı Budistlerden ve doğa koşullarından kurtularak Bangladeş sınırına ulaşan Arakanlı Müslüman sayısıysa 150 bine yaklaştı. Geri kalan on binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş’e geçmeye çabalıyor, on binlercesinin de sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Irkçı Budistlerin saldırılarından kurtulmaya çalışan mülteciler için kapılarını açmayan Bangladeş hükümetine ve bu insanlık dramına sessiz kalan dünya kamuoyuna rağmen Türkiye Arakanlılar için devreye girdi.

TDV Arakan’a yardım için yola çıkıyor

Rohingya Müslümanlarının katliama maruz kalmaya başladıkları 2012 yılından beri bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı da Bangladeş sınırında yaşam mücadelesi veren Arakanlıları yalnız bırakmıyor.

Bölgeye giden TDV ekipleri, Arakanlıların ihtiyaçlarını tespit etti ve yardımların en doğru şekilde ulaştırılması için yol haritası belirledi.

Yapılacak yardımlarda ilk önce acil insani yardım malzemeleri ve temel gıda maddeleri ağırlıkta olacak. Salgın hastalıkları önlemek için hijyen malzemelerinin dağıtılması da planlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, 13-16 Eylül 2017 tarihleri arasında Bangladeş sınırında bulunan 9 bölgeye giderek (Kutu Palong Camp, Balu Khali Camp, Leda Camp, Musuny Camp, Naikkong Chori, Ghundhom, Bander Ban, Nhila, Cox’s Bazar) yardım dağıtımı yapacak.

İlk etapta, 3 bin aileye (yaklaşık 12 bin kişiye) 150 bin dolar tutarında yardım ulaştırılacak.

TDV ekiplerinin saha çalışmalarının ardından yapacakları değerlendirmeye göre ilerleyen dönemlerde gıdanın yanı sıra hijyen ve giyim malzemelerini de kapsayan toplam 650 bin Dolar tutarında yardım da planlandı.

Ramazan ve Kurbanda da Arakan unutulmadı

Türkiye Diyanet Vakfı, 2012 yılında Myanmar’daki katliamlardan kaçanlar için “Şimdi Arakan’a yardım zamanı” kampanyası başlatarak Arakanlılar’a insani yardım ulaştırdı.

Ramazan ve Kurban dönemlerinde ihtiyaç sahibi ülke ve bölgelerin yardımına koşan TDV, yıllardır Arakanlıların yanında olmayı sürdürdü. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2012-2017 yılları arasında gerçekleştirilen Ramazan faaliyetleri kapsamında Arakan’da 16.950 gıda kolisi dağıtıldı, 14.850 kişiye iftar verildi. Vakıf, Bangladeş’teki kamplarındaki yetimhanelere de periyodik olarak gıda ve kıyafet yardımı yapıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda da Türk Milletinin emaneti olan kurbanların Arakanlılar’a ulaştırıldığını söyledi.

Genel Müdür Mustafa Tutkun, “2017 Kurban programı çerçevesinde Arakanlılar’a yönelik 4.690 hisse kurban kesilmiş ve bugüne kadar Arakanlılar için toplam 16.667 hisse kurban kesilerek vakfımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu kurban bayramında Myanmar Sitwe’de 2 bin 100 kurban kestik, yine aynı şekilde Malezya, Bangladeş ve Pakistan’da da Arakanlılar’a yönelik 2 bin 590 kurban kestik. Ramazan ayı ve Kurban Bayramında Arakanlı ailelerin yaşadığı tüm bölgelerde yardımlarımız devam ederken aynı şekilde yıl boyunca eğitim ve insani yardım alanında da yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bölgede partnerimizle birlikte aktif bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

TDV’den 4 bin 134 Arakanlı öğrenciye eğitim imkanı

Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlılar için insani yardımların yanı sıra kalıcı dönüşümler gerçekleştirecek projelere de imza atıyor. Vakıf en büyük desteğiyse, Arakanlılar’ın geleceği olan gençlere ve çocuklara veriyor.

Türkiye, Bangladeş, Pakistan ve Malezya’da 4 bin 134 Arakanlı öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle eğitim görüyor.

Genel Müdür Mustafa Tutkun Arakanlılara yönelik eğitim faaliyetlerini şu sözlerle açıkladı: “Okuttuğumuz Arakanlı öğrencilerin her birini özel seçip Arakan meselesini savunabilecek ve katkı sunabilecek bunu dünya ile paylaşabilecek iletişim, hukuk, tıp alanında etkin kişiler haline getirmeye çalışıyoruz. Eğitim masraflarını karşıladığımız her Arakanlı öğrencimize koştuğumuz bir şart var. O şartımız da mezun olduklarında Arakan meselesine katkı sunmaları ve ülkelerini unutmamaları.”

Üniversitelerde daha fazla öğrenci okutmak istediklerini ifade eden Tutkun, Arakanlılar’ın eğitime erişimleri olmadığı için lise mezunu Arakanlı bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle de Malezya’da ve Pakistan’da temel eğitimden liseye kadar olan kısmında eğitim desteği verdiklerini belirtti.

Genel Müdür Tutkun, Türkiye Diyanet Vakfı olarak son 5 yıldır Arakanlılar’a yönelik insani yardım, Ramazan-Kurban programları ve eğitim çalışmaları kapsamında 11 milyon 920 bin 192 TL tutarında yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı şimdide de yaşanan insanlık dramı için dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunuyor. Vakıf, “Arakan’ı Yalnız Bırakma” sloganıyla daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için yeni bir yardım çalışması başlattı. Mazlum Arakan Müslümanları’na destek vermek isteyenler, ARAKAN yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL’lik destekte bulunabilir, online bağış sayfamız bagis.diyanetvakfi.org.tr adresinden ve Vakfımızın banka hesap numaralarından bağış yapabilir.