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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan ‘vekaletle kurban kesimi’ açıklaması

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, vekâlet yoluyla kurban kesim programı hakkında yaptığı açıklamada, “Kurban, sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştırmaktadır” sözlerine yer verdi.

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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan ‘vekaletle kurban kesimi’ açıklaması

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, vekâlet yoluyla kurban kesim programı hakkında basın açıklaması yaptı.

Tutkun’un yaptığı açıklama:

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yılki Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında, Türkiye‘de 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesimi yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında gelmesi beklenen kurban vekâletlerine göre 275 bin hisse kurbanın kesilerek dağıtımının yapılması planlanıyor.

Vatandaşların vekâlet verdikleri kurbanlarının, dini usullere uygun şekilde kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV personeli görevlendirilirken, organizasyonlarda gönüllüler de yer alacak. Yurtiçindeki merkezlerde sığınmacı aileler için de kurban kesimi yapılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, İslam dininde yapılan ibadetlerin bir yandan kişiyi Allah’a yaklaştırırken diğer yandan pek çok güzelliği de bünyesinde barındırdığını söyledi.

Allah için edâ edilen kurban ibadetinin de çok sayıda hikmeti barındırdığını vurgulayan Tutkun, “Kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine önemli derecede katkıda bulunmaktadır” dedi.

“Kurban, sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştırmaktadır” diyen Tutkun, “Kurban ibadeti Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım eline vesile olmaktadır. İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden, bir Müslüman’ın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine 7 kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

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