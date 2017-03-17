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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye düşmanı Belediye Başkanı istifa etti

Her defasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ziyareti öncesi kriz çıkaran ve salon tutulmasına izin vermeyen Brüksel Merkez Belediye Başkanı Yvan Mayeur, adının skandala karışması sonrası belediye başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.

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Türkiye düşmanı Belediye Başkanı istifa etti

Evsizlere yardımları ulaştırmakla mükellef Samusocial derneğinin yönetim kurulunda yer alan Belediye Başkanı, haksız şekilde derneğin kasasından elde ettiği haksız kazancın meydana çıkması sonrası, üyesi olduğu Sosyalist Parti Başkanı Elio Di Rupo’nun isteği üzerine 2013 yılından bu yana yürüttüğü görevden istifa ettiğini bildirdi.

Parti Başkanı Di Rupo’nun yanı sıra Open Vld ile spa partileri başta olmak üzere, belediye konseyinin çoğunluğu tarafından uygulanan baskılara dayanamayan Yvan Mayeur, 2014 ile 2015 yılında devlet destekli derneğin eski müdürü olan Pascale Peraita ile birlikte elde ettikleri haksız kazancın çok yüksek miktarlarda olduğu tahmin ediliyor.

Belediye başkanı olduğu günden bu yana uyguladığı yanlış politikalar yüzünden belediye sınırları içerisinde yer alan çok sayıda esnaf ve vatandaş tarafından “Persona non grata” ilan edilen Mayeur, kendi partisinde yer alan Türk kökenli siyasetçiler başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi tarafından sevilmiyordu.

Belçikalı Türk toplumunun fazlaca tepkisine maruz kalan ve Türkiye düşmanı olarak bilinen siyasetçi, ayrıca bölücü örgüt PKK yandaşı derneklere birçok kez gösteri izni vermekle akıllarda yer edinmişti.

Mayeur’ün verdiği izinle Avrupa Parlamentosu’nun yan tarafında yer alan meydana kurulan PKK çadırı, Türk toplumu ile bölücüler arasında gerginliğe neden olmuş ve birçok olayların çıkanmasına sebep olmuştu.

Cafer Yıldırımer

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