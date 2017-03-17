Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye insani yardımda dünya şampiyonu

Ajans Press’in AFAD ve Küresel İnsanı Yardım raporundan edindiği bilgilere göre gayri safi milli hâsıla gelirinin yüzde 0,75’ine denk gelen yardımlarla, Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi konumunda bulunuyor.

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Türkiye insani yardımda dünya şampiyonu

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, dünyada en çok insanı yardım yapan ülkeleri inceledi. Ajans Press’in AFAD ve Küresel İnsanı Yardım raporundan edindiği bilgilere göre gayri safi milli hâsıla gelirinin yüzde 0,75’ine denk gelen yardımlarla, Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi konumunda bulunuyor. PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde ise insani yardım konulu haberlerin son yıllardaki en yüksek seviyeye ulaştığı belirlendi. 2017 yılında 7 bin 994 insani yardım haberi tespit edilirken geçtiğimiz yıl 7 bin 795, bir önceki yıl ise 7 bin 698 haber çıkışı olduğu belirlendi.

Türkiye gerek jeopolitik konumu gerekse toplumsal yapı ve gelenekler bakımından dünya üzerinde yardıma muhtaç olan ülkelere el uzatırken, özellikle son dönemlerde Somali, Filistin, Suriye, Arakan’da yaşanan insanlık dramlarına sessiz kalmadı.Küresel İnsani Yardım raporundan elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye 6 milyar dolarlık yatırım yaparak, 6.3 milyar dolar yardım yapan ABD’nin ardından dünyada en çok yardım yapan ikinci ülke konumunda oldu.Yapılan yardımlar gayri safi milli hasıla geliri düşünülerek hesaplandığında ise Türkiye gelirine göre en çok yardım yapan ülke olarak liderliği göğüsledi.Milli gelirine göre en çok yardım yapan Türkiye’yi sırasıyla, yüzde 0,18 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 0,15 ile Lüksemburg izledi.

EN ÇOK YARDIM SURİYE’YE

2015 yılında dünyada 25,7 milyar dolar insani yardım gerçekleşirken bu rakam geçtiğimiz yıl 27,3 milyar dolar gibi rekor seviyeye ulaştı. Türkiye ise bu yardımların 5’te 1’inden fazlasını gerçekleştirdi.Dünyada en çok yardım 2011’den beri iç savaş devem eden Suriye’ye yapıldı.; Suriye’yi sırasıyla Yemen, Ürdün, Güney Sudan ve Irak takip etti.

Ajans Press

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