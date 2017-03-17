Türkiye, yurtdışındaki Türklerin sorunlarına çare olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gurbette yaşayan Türk vatandaşı ya da Türk kökenlilere hizmet sunmak için yurt dışındaki hizmet ağını genişletiyor. Buralarda danışmanlıktan koruyucu aile programına, engelli ve yaşlı bakımından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok konuda yardımcı olunacak.

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Avrupa’da 13 ataşelik daha kurulacak. Buralarda danışmanlıktan koruyucu aile programına, engelli ve yaşlı bakımından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok konuda yardımcı olunacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gurbette yaşayan Türk vatandaşı ya da Türk kökenlilere hizmet sunmak için yurt dışındaki hizmet ağını genişletiyor.

Bakanlık, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, haklarını korumak için ilk ataşeliğini Düsseldorf’ta açmıştı. Eğitimini Almanya’da almış, konusunda uzman personelle vatandaşların her türlü sorunlarına çözüm bulan Bakanlık, ataşeliğin ikincisini de Köln’de açacak.

Avrupanın 7 farklı bölgesinde

Avrupanın 7 farklı bölgesinde müşavirlik kurmayı da planlayan Bakanlığın ateşelikleri Berlin, Frankfurt, Hamburg’dan sonra Brüksel, Paris, Londra, Stockholm, Oslo, Cenevre şehirlerinde yer alacak. Buralarda danışmanlıktan koruyucu aile programına, engelli ve yaşlı bakımından uyuşturucuyla mücadele konusuna kadar birçok konuda yardımcı olunacak.

Ayrıca yurt dışında yasa dışı çocuk alıkonulması, evlat edinme ve kadınların koruma talepleri dışında FETÖ ile mücadele konusunda da aileler bilinçlendirilecek. Doğum Yardım Parası için de yardım yapılacak.

Türkiye Gazetesi Avrupa