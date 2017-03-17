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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye’de aracını bırakmak isteyenlere müjde

Kapıkule Gümrük Müdürü müjdeyi açıkladı: Avrupalı Türklerin araçları ile Türkiye’ye tekrar giriş yapabilmeleri için 185 gün yurtdışında kalmaları şartında çok önemli değişiklik yapıldığını bildirdi.

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Türkiye’de aracını bırakmak isteyenlere müjde

Avrupalı Türklerin araçları ile Türkiye’ye tekrar giriş yapabilmeleri için 185 gün yurtdışında kalmaları şartı esnetilerek, bir ay ek süre tanındı.

Konu ile ilgili Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürü Taylan Çakmak bilgi verdi. Sabah’da yer alan habere göre Çakmak, Avrupalı Türklerin özel araçlarını iki yıl Türkiye’de bırakabildiğini belirterek, “Fakat bunun da belirli şartları var. Bunlardan en önemlisi hem aracın hem de kendisinin yurtdışında 185 gün kalmış olmasıdır. Birçok vatandaş sınır kapılarında mağdur oluyordu. Bu kurala takılan vatandaşlarımız araçlarını sınırda bırakıp, Türkiye’ye giriş yapıyordu” dedi.

Çakmak söyle konustu: Sorun bir aylık ek süre ile ortadan kalktı. 185 gün kuralına takılanlar artık araçlarını sınır kapılarında bırakmak zorunda kalmayacak. Bir kereye mahsus bir aylık bir süre için Türkiye’ye giriş yapabilecekler. Ancak, araçlarını yine iki yıllık bir süre için Türkiye’de bırakmak isterlerse yine 185 günü yurtdışında geçirmek zorundalar.

artı33

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