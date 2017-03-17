Türkiye’deki mal varlığı araştırmasında son durum

Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Ejder Köse, Hollanda’nın Türkiye’deki mal varlığı araştırması ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

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Hollanda’da yaşayan ve Türkiye’de mal varlığı olduğu için ödenekleri durdurulan yüzlerce insanın mağdur olması sonucu konu mahkemeye intikal etmişti.

Avukat Ejder Köse kendisine yöneltilen soruları cevaplamak için HUKUK TV’den yaptığı açıklamada, ilk duruşmanın geçtiğimiz yıl eylül ayında yapıldığını, birkaç kez ertelenen duruşmaların nihayet Temmuz sonunda gerçekleşeceğini belirtti.

Köse daha önceki açıklamalarında da uluslararası ve ikili anlaşmalara aykırı olan ve mahkeme kararı olmadan belediyelerin kimsenin mal varlığını araştıramayacağını belirtmiş, konu mahkemeye taşınmıştı.

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