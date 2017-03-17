Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye’den Avrupa’ya PKK tepkisi

Türkiye, dün akşam Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde PKK terör örgütü mensuplarınca başlatılan eylemlere göz yumulmasını kınayarak söz konusu eylemlerin gerçekleştiği ülkelerin Ankara’daki büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılıp anılan eylemlerden duyulan rahatsızlığın ifade edileceğini bildirdi.

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Türkiye’den Avrupa’ya PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde PKK terör örgütü mensuplarınca başlatılan eş zamanlı ve kışkırtıcı eylemlere göz yumulması esefle kınandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bazı ülkelerde kamu binalarının işgal edilmesine kadar varan eylemlerde bir kez daha AB terör örgütleri listesinde bulunan bir terör örgütünün propagandasının yapılmasına ve terör örgütü sembollerinin kullanılmasına izin verilmesi, ısrarlı uyarılarımıza rağmen PKK’nın Avrupa’da her geçen gün ne kadar güçlendiğini göstermesi bakımından ibret vericidir. Anılan eylemlerin eş zamanlı biçimde yapılmış olması, PKK’nın Avrupa’daki örgütlenmesine gösterilen müsamahanın bir sonucudur.

Bu vesileyle muhataplarımıza terör örgütü PKK’ya karşı gerekli önlemleri almalarının, yalnızca Türkiye’nin değil, kendi ülkelerinin güvenlikleri bakımından da hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Açıklamada, “Söz konusu eylemlerin gerçekleştiği ülkelerin Ankara’daki büyükelçileri bakanlığımıza çağırılarak anılan eylemlerden duyduğumuz rahatsızlık ifade edilecektir.” ifadeleri yer aldı.

AA

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