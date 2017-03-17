Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye’den sonra AB de yaz saatini tartışıyor

Avrupa Birliği’nde de tartışma konusu oldu. Yaz saati uygulamasına son verilmesine yönelik istekler olduğunu açıklayan AB Komisyonu, taleplerin incelemeye alındığını duyurdu. Oylamanın Aralık ayında yapılacağı belirtildi.

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Türkiye’den sonra AB de yaz saatini tartışıyor

AB Komisyonu, mevcut tüm verileri masaya yatırarak kapsamlı bir değerlendirme yapacak. AB’den yapılan açıklamada, ‘değerlendirme sonrası bir sonuca ulaşıldığında kamuoyunun bilgilendirileceği’ ifade edilse de uygulamaya son verilmesi ihtimali oldukça düşük.

FİNLANDİYA TALEP ETTİ

AB’nin yaz saati uygulamasını incelemeye almasının ardında Finlandiya kaynaklı bir talep yatıyor. Finlandiya Parlamentosu’nun ulaştırma ve iletişimden sorumlu komitesi, 70 bin vatandaşın imzasını taşıyan bir dilekçenin kendisine iletilmesinin ardından hükümetten, uygulamanın sona erdirilmesi için talepte bulundu. Çok sayıda uzmanı dinleyen komite, insanların uygulamaya kolayca uyum sağlamadığı sonucuna vardı.

ORTAK PAZARIN SONUCU

Yaz saati uygulamasıyla enerjiden tasarruf edilip edilmediğine yönelik tartışmalar yıllardır sürüyor. Uygulamanın asıl amacı ise koordinasyon. Farklı zaman uygulamalarının koordine edilmesi ve uyumlu hale getirilmesine yönelik ihtiyaç ortak pazarla birlikte ortaya çıktı. AB Komisyonu, uygulamanın sürmesinden yana. Komisyon, uyumlu hale getirilmiş bir zaman çizelgesinin iç pazarın uygun şekilde işlemesinin güvence altına alınması açısından büyük önem taşıdığı görüşünde.

36 YILDIR DEVREDE

Yaz saati uygulaması çoğu AB ülkesi tarafından 1970’lerde devreye sokuldu. Bununla birlikte aynı zaman çizelgesi izlenmedi. AB çapındaki ilk uygulama 1981’de yürürlüğe giren bir direktifle hayata geçirildi. 2001’da yayımlanan direktifle de uygulama dönemi sınırsız hale getirildi. Yaz saati uygulaması AB direktifine bağlı olsa da standart saat kararı ulusal yetki alanında olmayı sürdürüyor.

ASYA VE AFRİKA UYGULAMIYOR

Yaz saati uygulaması tüm AB ülkelerinde devrede. Avrupa ülkesi olarak sadece İzlanda yaz saatini uygulamıyor. Aralarında Rusya, Hindistan, Çin ve Japonya gibi ülkelerin de yer aldığı Asya ülkelerinin neredeyse tamamı yaz saatini uygulamıyor. Afrika’nın tamamına yakınında da bu uygulama yok.

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