Türkiye’ye arabayla gideceklere uyarı

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayınlanan uyarı yazısında, son zamanlarda Türkiye plakalı özel araçlarıyla Bulgaristan’a seyahat eden veya buradan üçüncü ülke plakalı araçlarla transit geçen Türk vatandaşları ve gurbetçilerin araçlarının çalınmasında artış gözlendiği belirtildi.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan’da son dönemlerde artan araç hırsızlığına dikkati çekerek bu ülkeye özel araçlarıyla seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyardı.
Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayınlanan uyarı yazısında, son zamanlarda Türkiye plakalı özel araçlarıyla bu ülkeye seyahat eden veya buradan üçüncü ülke plakalı araçlarla transit geçen Türk vatandaşları ve gurbetçilerin araçlarının çalınmasında artış gözlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Özel araçlarıyla Bulgaristan’a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın, seyahat öncesinde Bulgaristan’ı kapsayacak şekilde hırsızlığa karşı kapsamlı sigorta yaptırmaları ve Bulgaristan’da bulunulan sürede araçlarını kameralarla kontrolü sağlanan, geceleri ışıklandırılmış emniyetli veya kapalı garajlara park etmelerinde, güvenlik bakımından fayda görülmektedir. Ayrıca, karayolu seyahatlerinde hız sınırlamalarına riayet edilmesi, keyfi, uygunsuz ve usulsüz uygulamalara imkan verilmemesi bakımından önemlidir.”
Haber7
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